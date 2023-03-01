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1 час назад

Исследование Rambler&Co: россияне любят обсуждать новости лично, но не с соседями

Елена Прошина

Меньше всего респонденты делятся друг с другом новостями о звёздных сплетнях и криминале

Россияне любят обсуждать новости лично, но не с соседями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В эпоху большого количества информации особо ценится виральность контента – то есть желание передать его дальше: обсудить, дополнить, переслать. К новостям это тоже относится. Мало рассказать про сам инфоповод, важно то, как именно это сделать. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали почти у 700 тысяч интернет-пользователей, с кем и как они любят обсуждать контент СМИ.

Согласно опросу, 59% готовы обмениваться мнениями о прочитанных новостях, 41% так не поступают.

Чаще всего респонденты обсуждают прочитанное с родственниками – таких 42%. С друзьями общаются на темы из СМИ 36%, с коллегами – 18%. Меньше всего респондентов готовы дискутировать об этом с соседями и комментаторами в интернете (по 2%).

Среди способов разговора о контенте из СМИ лидирует формат «с глазу на глаз» – 65% читателей делятся мнениями лично. 18% делают это в мессенджерах и соцсетях, 17% – по аудио- или видеосвязи.

Лидирующая тематика для обсуждений – общественно-политические новости. Именно их обсуждают друг с другом большинство (73%) опрошенных россиян. 9% делятся соображениями по поводу финансово-экономических тем, по 5% любят поговорить о новостях: науки и технологий (5%), культуры и искусства (5%), спорта и образа жизни (5%). О слухах и звёздных скандалах сплетничают 2%, криминальные происшествия готовы обсуждать лишь 1% читателей.

Среди тех россиян, которые не любят разговаривать о прочитанном (напомним, таких 41% респондентов), 32% называют это пустой тратой времени. 24% не обсуждают новости, чтобы не ругаться из-за разницы в позициях. 22% признаются, что им не важно чьё-то мнение, ещё у 22% есть более значимые темы для разговоров.

Опрос проходил на медиаресурсах Rambler&Co с 17 по 27 февраля 2023 года, охват составил 672 760 интернет-пользователей, среди которых 64% мужчин и 36% женщин.

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