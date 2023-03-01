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18 минут назад

Минобрнауки прокомментировало ситуацию с флагами Украины в РУДН

Никита Бородкин

Вывешивание флага государства с неонацистским режимом во главе в здании университета недопустимо. Как сообщает ТАСС, так ситуацию с проверкой в Российском университете дружбы народов (РУДН) прокомментировал заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в университете рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества были развешаны украинские флаги. После этого министр науки и высшего образования Валерий Фальков назначил служебную проверку.

По словам Могилевского, вывешивание национальной символики Украины, вооруженные формирования которой «под этими флагами убивают», не имеет никакого отношения к популяризации настоящей малороссийской культуры. Он назвал этот поступок совершенно недопустимым.

В эфире радио в Крыму прозвучал гимн Украины

Вместе с тем Могилевский отметил, что украинских студентов, которые продолжают обучение в российских университетах, необходимо поддерживать в сложившейся ситуации.

Общество,Видео,Валерий Фальков,Константин Могилевский,Минобрнауки России,РУДН,
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