Вывешивание флага государства с неонацистским режимом во главе в здании университета недопустимо. Как сообщает ТАСС, так ситуацию с проверкой в Российском университете дружбы народов (РУДН) прокомментировал заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в университете рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества были развешаны украинские флаги. После этого министр науки и высшего образования Валерий Фальков назначил служебную проверку.

По словам Могилевского, вывешивание национальной символики Украины, вооруженные формирования которой «под этими флагами убивают», не имеет никакого отношения к популяризации настоящей малороссийской культуры. Он назвал этот поступок совершенно недопустимым.