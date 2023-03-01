Вывешивание флага государства с неонацистским режимом во главе в здании университета недопустимо. Как сообщает ТАСС, так ситуацию с проверкой в Российском университете дружбы народов (РУДН) прокомментировал заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.
Ранее ряд СМИ сообщили, что в университете рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества были развешаны украинские флаги. После этого министр науки и высшего образования Валерий Фальков назначил служебную проверку.
По словам Могилевского, вывешивание национальной символики Украины, вооруженные формирования которой «под этими флагами убивают», не имеет никакого отношения к популяризации настоящей малороссийской культуры. Он назвал этот поступок совершенно недопустимым.
Вместе с тем Могилевский отметил, что украинских студентов, которые продолжают обучение в российских университетах, необходимо поддерживать в сложившейся ситуации.