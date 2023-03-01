Минобрнауки прокомментировало ситуацию с украинскими флагами в РУДН

Вывешивание в здании университета флагов государства, во главе которого - неонацистский режим, недопустимо, сообщил ТАСС замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский, комментируя проверку в РУДН.

"Вывешивание флагов государства, во главе которого сегодня стоит неонацистский режим, государства, вооруженные формирования которого под этими флагами убивают <…>, абсолютно недопустимо и не имеет отношения к популяризации настоящей малороссийской культуры", - сказал Могилевский.

Он отметил, что украинских студентов, учащихся в российских университетах, необходимо поддерживать, так как они находятся в непростой ситуации.