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33 минуты назад

Минобрнауки прокомментировало ситуацию с украинскими флагами в РУДН

ТАСС

Вывешивание в здании университета флагов государства, во главе которого - неонацистский режим, недопустимо, сообщил ТАСС замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский, комментируя проверку в РУДН.

"Вывешивание флагов государства, во главе которого сегодня стоит неонацистский режим, государства, вооруженные формирования которого под этими флагами убивают <…>, абсолютно недопустимо и не имеет отношения к популяризации настоящей малороссийской культуры", - сказал Могилевский.

Он отметил, что украинских студентов, учащихся в российских университетах, необходимо поддерживать, так как они находятся в непростой ситуации.

В эфире радио в Крыму прозвучал гимн Украины

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в университете рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества были развешены украинские флаги, после чего Минобрнауки назначило служебную проверку вуза.

Общество,Видео,Константин Могилевский,Минобрнауки России,РУДН,
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