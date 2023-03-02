Москва и Петербург признаны лучшими городами для жизни в России

В них самые лучшие соотношения стоимости квартиры к зарплате, а также показатели продолжительности жизни, плотности населения, уровня преступности, и степени загрязнения воздуха.

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По данным финансового маркетплейса «Сравни», в столице развитая инфраструктура, средняя зарплата 113,7 тыс. руб., число преступлений на 10 тыс. населения — 83. Средняя продолжительность жизни — 74,6 года.

В Санкт-Петербурге хорошее качество воздуха, зарплате 82,4 тыс. руб., продолжительность жизни — 72,5 года. На третьем месте Калининград. Там зарплата — 47,3 тыс. руб., продолжительность жизни — 71 год.