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36 минут назад

Исследование: Москва и Петербург признаны лучшими городами для жизни в России

Говорит Москваиещё 1

В них самые лучшие соотношения стоимости квартиры к зарплате, а также показатели продолжительности жизни, плотности населения, уровня преступности, и степени загрязнения воздуха.

Москва и Петербург признаны лучшими городами для жизни в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным финансового маркетплейса «Сравни», в столице развитая инфраструктура, средняя зарплата 113,7 тыс. руб., число преступлений на 10 тыс. населения — 83. Средняя продолжительность жизни — 74,6 года.

В Санкт-Петербурге хорошее качество воздуха, зарплате 82,4 тыс. руб., продолжительность жизни — 72,5 года. На третьем месте Калининград. Там зарплата — 47,3 тыс. руб., продолжительность жизни — 71 год.

В топ-5 также вошли Тюмень и Сочи. За ними следуют Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск.

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