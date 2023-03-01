Попова заявила, что институты в Ухане не изучали ничего запретного

— Ничего запретного они там (в Ухане — прим. «ВМ»), по крайней мере, из того, что есть, не изучали… Подтвердить, что они его утеряли, он оттуда вытек, совершенно невозможно. Система безопасности там качественная, — приводит слова Поповой РИА Новости.