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6 минут назад

Mash: детского хирурга Рошаля перевели из реанимации в отделение хирургии

Газета.Ru

Советского и российского хирурга Леонида Рошаля перевели из реанимации в отделение хирургии. Об этом сообщает Mash.

Рошаля перевели из реанимации в отделение хирургии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что состояние Рошаля после операции стабилизировалось, он будет проходить реабилитацию в обычной палате.

Сам Рошаль в комментарии РИА Новости заявил, что чувствует себя нормально и надеется на выздоровление.

По данным Mash, 89-летний врач получил перелом шейки бедра при падении. Кроме того, сообщалось, что в анамнезе детского хирурга также Паркинсон и кисты в головном мозге.

Ранее сообщалось, что Леонида Рошаля госпитализировали в реанимацию в Москве. По предварительным данным Mash, Рошаль поступил в столичную больницу примерно 19-20 февраля.

До этого сообщалось, что 67-летнего телеведущего Николая Сванидзе перевели в другую клинику.

В состоянии телеведущего наметилась положительная динамика, но о полном выздоровлении пока речи нет.

Сванидзе поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, с острой сердечной, дыхательной и почечной недостаточностью, септическим шоком и сепсисом на фоне двусторонней пневмонии. Медицинским работникам удалось помочь Сванидзе выйти из кризиса, но родные телеведущего настояли на переводе в другую больницу.

Общество,Николай Сванидзе,Леонид Рошаль,
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