Советского и российского хирурга Леонида Рошаля перевели из реанимации в отделение хирургии. Об этом сообщает Mash.

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Отмечается, что состояние Рошаля после операции стабилизировалось, он будет проходить реабилитацию в обычной палате.

Сам Рошаль в комментарии РИА Новости заявил, что чувствует себя нормально и надеется на выздоровление.

По данным Mash, 89-летний врач получил перелом шейки бедра при падении. Кроме того, сообщалось, что в анамнезе детского хирурга также Паркинсон и кисты в головном мозге.

Ранее сообщалось, что Леонида Рошаля госпитализировали в реанимацию в Москве. По предварительным данным Mash, Рошаль поступил в столичную больницу примерно 19-20 февраля.

До этого сообщалось, что 67-летнего телеведущего Николая Сванидзе перевели в другую клинику.

В состоянии телеведущего наметилась положительная динамика, но о полном выздоровлении пока речи нет.