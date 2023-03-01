Советского и российского хирурга Леонида Рошаля перевели из реанимации в отделение хирургии. Об этом сообщает Mash.
Отмечается, что состояние Рошаля после операции стабилизировалось, он будет проходить реабилитацию в обычной палате.
Сам Рошаль в комментарии РИА Новости заявил, что чувствует себя нормально и надеется на выздоровление.
По данным Mash, 89-летний врач получил перелом шейки бедра при падении. Кроме того, сообщалось, что в анамнезе детского хирурга также Паркинсон и кисты в головном мозге.
Ранее сообщалось, что Леонида Рошаля госпитализировали в реанимацию в Москве. По предварительным данным Mash, Рошаль поступил в столичную больницу примерно 19-20 февраля.
До этого сообщалось, что 67-летнего телеведущего Николая Сванидзе перевели в другую клинику.
В состоянии телеведущего наметилась положительная динамика, но о полном выздоровлении пока речи нет.
Сванидзе поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, с острой сердечной, дыхательной и почечной недостаточностью, септическим шоком и сепсисом на фоне двусторонней пневмонии. Медицинским работникам удалось помочь Сванидзе выйти из кризиса, но родные телеведущего настояли на переводе в другую больницу.