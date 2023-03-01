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1 час назад

В российском городе ввели режим повышенной готовности

Lenta.ruиещё 1

В городе Благовещенске Амурской области ввели режим повышенной готовности, так как грунтовые воды повысились. Об этом сообщается на сайте администрации российского города.

В российском городе ввели режим повышенной готовности
Фото: ТАССТАСС

Там уточняется, что грунтовые воды вышли на улице Песчаной. «На улице Песчаной рабочие и спецтехника ГСТК провели работы по очистке водоотводных канав для отвода грунтовых вод, пропарке труб. Выполнено грейдирование с обваловкой проезжей части», — сообщили в администрации.

Там добавили, что оперативные службы города вывозят скопившийся лед, подчеркнув, что ситуация находится на контроле.

Ранее в Чугуевском муниципальном округе Приморского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за нападения собак. До этого в Николаевском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации районного значения из-за циклона.

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