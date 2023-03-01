Стало известно о переводе Рошаля в хирургию

Детский хирург Леонид Рошаль переведен из реанимации в отделение хирургии. Его состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
На прошедших выходных Рошалю была проведена плановая операция по замене сустава. Отмечалось, что оперативное вмешательство прошло успешно. Сейчас его состояние стабилизировалось.
По данным Mash, Рошаль получил перелом шейки бедра при падении. Теперь его ждет реабилитация в обычной палате.
Напомним, ранее появилась информация, что у легендарного детского врача диагностировали ряд тяжелых заболеваний. Однако в Нацмедпалате опровергли эти сведения.