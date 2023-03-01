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50 минут назад

Стало известно о переводе Рошаля в хирургию

Елена Прошина

Детский хирург Леонид Рошаль переведен из реанимации в отделение хирургии. Его состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Стало известно о переводе Рошаля в хирургию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На прошедших выходных Рошалю была проведена плановая операция по замене сустава. Отмечалось, что оперативное вмешательство прошло успешно. Сейчас его состояние стабилизировалось.

По данным Mash, Рошаль получил перелом шейки бедра при падении. Теперь его ждет реабилитация в обычной палате.

Известный хирург Леонид Рошаль попал в реанимацию

Напомним, ранее появилась информация, что у легендарного детского врача диагностировали ряд тяжелых заболеваний. Однако в Нацмедпалате опровергли эти сведения.

Общество,Леонид Рошаль,
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