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23 минуты назад

Большинство москвичей одобрили подзатыльники детям в воспитательных целях

Мослента

Подзатыльники детям в воспитательных целях одобрили большинство опрошенных «Мослентой» жителей столицы. За вариант «Бить детей нельзя, но иногда подзатыльник может быть полезен» проголосовали 68 процентов респондентов.

Москвичи одобрили подзатыльники детям в воспитательных целях
Фото: МослентаМослента

68 процентов москвичей считают допустимым дать подзатыльник ребенку

О том, что ребенка нельзя бить ни при каких обстоятельствах, заявили 25 процентов опрошенных. Семь процентов сообщили, что регулярно применяют телесные наказания к детям и не видят в этом ничего предосудительного. Кроме того, голосовавшие за этот вариант отмечали, что их тоже били в детстве.

Ранее процент популярности телесных наказаний детей среди россиян составил 20 процентов. Самым распространенным способом воспитания стали нравоучения, к ним прибегают 76 процентов респондентов.

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