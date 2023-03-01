Москвичи одобрили подзатыльники детям в воспитательных целях

Подзатыльники детям в воспитательных целях одобрили большинство опрошенных «Мослентой» жителей столицы. За вариант «Бить детей нельзя, но иногда подзатыльник может быть полезен» проголосовали 68 процентов респондентов.

О том, что ребенка нельзя бить ни при каких обстоятельствах, заявили 25 процентов опрошенных. Семь процентов сообщили, что регулярно применяют телесные наказания к детям и не видят в этом ничего предосудительного. Кроме того, голосовавшие за этот вариант отмечали, что их тоже били в детстве.