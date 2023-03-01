Москвичи одобрили подзатыльники детям в воспитательных целях

Подзатыльники детям в воспитательных целях одобрили большинство опрошенных «Мослентой» жителей столицы. За вариант «Бить детей нельзя, но иногда подзатыльник может быть полезен» проголосовали 68 процентов респондентов.
68 процентов москвичей считают допустимым дать подзатыльник ребенку
О том, что ребенка нельзя бить ни при каких обстоятельствах, заявили 25 процентов опрошенных. Семь процентов сообщили, что регулярно применяют телесные наказания к детям и не видят в этом ничего предосудительного. Кроме того, голосовавшие за этот вариант отмечали, что их тоже били в детстве.
Ранее процент популярности телесных наказаний детей среди россиян составил 20 процентов. Самым распространенным способом воспитания стали нравоучения, к ним прибегают 76 процентов респондентов.