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50 минут назад

В России изменились правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ

Lenta.ruиещё 1

В России с 1 марта изменились правила расчета нормативов потребления ресурсов ЖКХ, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, теперь он будет производиться с применением метода аналогов. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте правительства.

В РФ изменились правила расчета потребления ресурсов ЖКХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Метод аналогов предполагает, что за основу будут приняты показания счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах. Это делается с целью приблизить нормативы к уровню фактического потребления.

Новая методика будет применяться при расчете потребления таких общедомовых ресурсов ЖКХ, как электроэнергия, холодная и горячая вода, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в доме, а также при расчете норматива отведения сточных вод.

Также законом допускается расчет услуг ЖКХ на общедомовые нужды с использованием формул, исходя из мощности подключаемого оборудования или удельных расходов ресурсов. Постановление действует до 1 марта 2029 года.

С 1 марта в России произойдут изменения в ряде законов и других документов, среди которых — большой пакет поправок в правила дорожного движения, начало выплаты пенсий для жителей новых регионов, обновленные правила жарки шашлыка и обращения с навозом и другие изменения, о которых ранее россиянам рассказали законодатели.

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