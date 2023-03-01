Россияне пожаловались на стресс во время работы

Большинство россиян пожаловались, что испытывают на работе стресс. Об этом свидетельствуют данные опроса «Работа.ру» и «СберЗдоровье» среди пяти тысяч респондентов, пишет «Коммерсантъ».

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По информации издания, 30 процентов опрошенных оценивают свой рабочий стресс на четыре балла, 29 процентов — на три балла (по пятибалльной шкале). Каждый четвертый отметил, что стресс-факторы на работе практически отсутствуют —11 процентов уверены, что не испытывают стресс вовсе, еще 12 процентов говорят о редком напряжении.

На накопленную усталость посетовали 36 процентов респондентов. 21 процент опрошенных подчеркнули, что большой стресс также вызывают сплетни и конфликты, 19 процентов среди серьезных негативных факторов указывают общение с руководством, еще 18 процентов — трудный график и долгую дорогу до работы.