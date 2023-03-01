В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

Россияне пожаловались на стресс во время работы

Lenta.ru

Большинство россиян пожаловались, что испытывают на работе стресс. Об этом свидетельствуют данные опроса «Работа.ру» и «СберЗдоровье» среди пяти тысяч респондентов, пишет «Коммерсантъ».

Россияне пожаловались на стресс во время работы
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, 30 процентов опрошенных оценивают свой рабочий стресс на четыре балла, 29 процентов — на три балла (по пятибалльной шкале). Каждый четвертый отметил, что стресс-факторы на работе практически отсутствуют —11 процентов уверены, что не испытывают стресс вовсе, еще 12 процентов говорят о редком напряжении.

На накопленную усталость посетовали 36 процентов респондентов. 21 процент опрошенных подчеркнули, что большой стресс также вызывают сплетни и конфликты, 19 процентов среди серьезных негативных факторов указывают общение с руководством, еще 18 процентов — трудный график и долгую дорогу до работы.

Ранее диетолог, нутрициолог и специалист в области правильного питания Наталья Коренева назвала россиянам главные причины набора лишнего веса. Так, специалист рассказала, что стресс является причиной нарушения пищевого поведения и повышенной тяги к высококалорийным продуктам.

Общество,Коммерсант,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий