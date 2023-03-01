В России внесут изменения в дипломы выпускников колледжей

1 марта в России вступает в силу приказ министерства просвещения, согласно которому в дипломах выпускников колледжей появятся QR-коды, сообщает РИА Новости.

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Они будут содержать информацию о компетенциях. Речь идет о теоретических знаниях и практических навыках. Другое нововведение - в приложении к дипломам появится новая таблица с информацией о содержании и условиях прохождения практической подготовки по образовательным программам федерального проекта «Профессионалитет».

Колледжи будут вносить в нее данные как об оценках по учебным дисциплинам, так и о месте прохождения учебной и производственной практики. Станет доступна информация о видах деятельности, освоенных учащимся в ходе практических занятий, средствах обучения и воспитания, которые применялись учебным заведением.