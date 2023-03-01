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17 минут назад

В России на дипломах выпускников колледжей появятся QR-коды

Елена Прошина

1 марта в России вступает в силу приказ министерства просвещения, согласно которому в дипломах выпускников колледжей появятся QR-коды, сообщает РИА Новости.

В России внесут изменения в дипломы выпускников колледжей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они будут содержать информацию о компетенциях. Речь идет о теоретических знаниях и практических навыках. Другое нововведение - в приложении к дипломам появится новая таблица с информацией о содержании и условиях прохождения практической подготовки по образовательным программам федерального проекта «Профессионалитет».

Колледжи будут вносить в нее данные как об оценках по учебным дисциплинам, так и о месте прохождения учебной и производственной практики. Станет доступна информация о видах деятельности, освоенных учащимся в ходе практических занятий, средствах обучения и воспитания, которые применялись учебным заведением.

Министерство просвещения считает, что данные нововведения позволят предоставить больше информации работодателям о квалификациях выпускника колледжа. Все это положительным образом повлияет на возможности для трудоустройства студентов.

Общество,Минпросвещения России,
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