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1 час назад

Как будем заказывать заграничные товары и отели через интернет с 1 марта

Елена Прошина

С 1 марта текущего года операторы будут информировать Роскомнадзор о намерении передать персональные данные граждан в иностранные государства, сообщает «Парламентская газета».

Как будем заказывать заграничные товары и отели через интернет с 1 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ограничения предусмотрены в случае угрозы для обороны РФ, безопасности и основ конституционного строя. Под оператором подразумевается любая компания, которая использует информацию о россиянах: ФИО, дату рождения, адрес проживания, номер телефона, электронную почту и прочие данные. Это могут быть зарубежные интернет-магазины, сервисы по бронированию гостиниц, аренды автомобилей за рубежом или прочая организация, при взаимодействии с которой гражданин указывает информацию о себе.

Роскомнадзор считает, что в список стран, которые обеспечивают адекватную защиту персональных данных, входят КНР, Израиль, Аргентина, Казахстан, Мексика и другие дружественные государства. Обратная ситуация складывается в США, где существуют риски для персональных данных. Для «доверенных» государств закон предусматривает уведомительный порядок передачи данных, для остальных — организациям нужно будет дождаться разрешения Роскомнадзора, после чего начать взаимодействие с зарубежными партнерами.

Изменения должны усилить защиту персональных данных россиян и сведений, позволяющих идентифицировать военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. По словам авторов инициативы, ни для граждан, ни для законопослушных участников рынка нововведения не создадут никаких проблем. Если человек совершает покупки за рубежом в частном порядке, ограничить это невозможно.

Общество,Роскомнадзор,
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