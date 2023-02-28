Белгородский губернатор сообщил о переселении жителей приграничных районов

Власти Белгородской области приступили к переселению граждан, проживающих в небезопасных приграничных с Украиной районах. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков, комментируя итоги состоявшихся накануне народных сходов жителей по этому вопросу.

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"Прошли сходы граждан, мы согласовали порядок выделения жилья с Министерством строительства РФ и уже сегодня начали проводить работу", - сказал Гладков.

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Он отметил, что первыми варианты своих будущих квартир осмотрели 22 семьи, проживающие на хуторе Старый Тишанский в Волоконовском сельском поселении.

Глава области напомнил, что всего в регионе насчитывается свыше 3,7 тыс. человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов ВСУ. Губернатор заверил, что власти региона обсудили с гражданами интересующие их вопросы и подчеркнул, что "сложные жизненные ситуации каждого будут решаться в индивидуальном порядке".

В свою очередь, в пресс-службе главы региона уточнили, что в понедельник по поручению Гладкова сходы граждан прошли в пяти муниципалитетах: Шебекинском и Валуйском городских округах, Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах.

"Главы муниципалитетов вместе с профильными руководителями и представителями областного правительства рассказали жителям о вариантах переселения и механизме предоставления жилья, при этом многие сразу сообщили, что готовы рассмотреть предлагаемые варианты", - рассказали в пресс-службе.

В частности, 16 семей приграничного Валуйского округа уже осмотрели варианты, предлагаемые в пригороде Белгорода, еще 2 семьи в среду осмотрят квартиры в Старом Осколе. Все квартиры, предложенные жителям, будут с чистовой отделкой, а их площадь - не меньше утраченного жилья.

В пресс-службе также напомнили, что по поручению президента РФ Владимира Путина было выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение новых жилых помещений. Право на компенсацию имеют граждане, которые полностью утратили жилье, или оно стало непригодным для проживания в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населенных пунктах, где введен режим ЧС. Готовые квартиры или строящиеся дома будут соответствовать площади пострадавшего жилья самих собственников.