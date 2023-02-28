СМИ сообщили о прибытии Госсекретаря США с визитом в Ташкент

"В Ташкенте у него намечены переговоры о развитии партнерства Узбекистана и США по ряду двусторонних и региональных вопросов. Это первый визит Энтони Блинкена в Узбекистан", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба МИД Узбекистана сообщала, что основной целью визита Госсекретаря США в Ташкент "является обсуждение вопросов дальнейшего развития узбекско-американского стратегического партнерства".