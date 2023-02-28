СМИ сообщили о прибытии Госсекретаря США с визитом в Ташкент

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Ташкент с визитом, в ходе которого он проведет переговоры о развитии партнерства Узбекистана и Соединенных Штатов. Об этом во вторник сообщило местное издание Gaseta.uz.
По данным издания, Блинкен прилетел в Ташкент из Астаны, где он принял участие во встрече глав МИД стран Центральной Азии в формате C5+1.
"В Ташкенте у него намечены переговоры о развитии партнерства Узбекистана и США по ряду двусторонних и региональных вопросов. Это первый визит Энтони Блинкена в Узбекистан", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба МИД Узбекистана сообщала, что основной целью визита Госсекретаря США в Ташкент "является обсуждение вопросов дальнейшего развития узбекско-американского стратегического партнерства".