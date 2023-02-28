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56 минут назад

Путин подписал закон о соблюдении норм русского языка и употреблении иноязычных слов

ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, цель которого - стимулировать соблюдение норм литературного русского языка и взять под контроль использование иностранных заимствований. Соответствующий документ опубликован во вторник.

Путин подписал закон об употреблении иноязычных слов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно поправкам, при использовании русского языка как государственного во всех установленных законом сферах "должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка", а именно - правила использования языковых средств, зафиксированные в нормативных словарях, справочниках и грамматиках. Порядок формирования и утверждения их списка, а также требования к составлению и периодичности издания нормативных словарей будут предлагаться правительственной комиссией по русскому языку и утверждаться кабинетом министров.

Закон и ранее запрещал употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, включая нецензурную брань. Исключение, как и прежде, будут составлять только иностранные слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке. Перечень таких слов будет содержаться в нормативных словарях и справочниках.

Общество,Владимир Путин,
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