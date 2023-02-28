Путин подписал закон об употреблении иноязычных слов

Президент России Владимир Путин подписал закон, цель которого - стимулировать соблюдение норм литературного русского языка и взять под контроль использование иностранных заимствований. Соответствующий документ опубликован во вторник.

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Согласно поправкам, при использовании русского языка как государственного во всех установленных законом сферах "должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка", а именно - правила использования языковых средств, зафиксированные в нормативных словарях, справочниках и грамматиках. Порядок формирования и утверждения их списка, а также требования к составлению и периодичности издания нормативных словарей будут предлагаться правительственной комиссией по русскому языку и утверждаться кабинетом министров.