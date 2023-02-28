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25 минут назад

Пилот рассказал подробности жесткой посадки вертолета в Мурманской области

ТАССиещё 2

Вертолет Ми-8, совершивший во вторник жесткую посадку в Мурманской области, попал под снежный заряд. Об этом сообщил командир экипажа вертолета на видеозаписи разговора с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, которую опубликовал глава региона.

Пилот рассказал подробности жесткой посадки вертолета в Мурманской области
Фото: ТАССТАСС

"Мы уже заходили на посадку в Ловозеро на площадку. Но немного прикрыло снежным зарядом. Мы уже были на прямой. Радиовысотомер показал 60 м высоты, потом 50 м и после этого, буквально через секунду - удар о землю. <...> Повезло, что была маленькая скорость", - сказал командир Павел Шитиков во время телефонного разговора с губернатором.

Общество,Олег Кувшинников,
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