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55 минут назад

Крымчане выразили готовность защищать полуостров в случае украинской агрессии

Газета.Ru

Жители Крыма заявили, что Украина не сможет захватить полуостров, поскольку они встанут на его защиту. Об этом крымчане рассказали телеканалу NBC News, корреспондент которого прибыл на российский полуостров по Крымскому мосту.

Крымчане выразили готовность защищать полуостров в случае украинской агрессии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это наша земля. Мы наденем форму и пойдем к границе защищаться», — заявила журналистам 73-летняя жительница полуострова Прасковья Баранова, ставшая одним из героев сюжета.

В репортаже NBC говорится, что женщина «говорит по-русски и «чувствует себя русской». Также в сюжете отмечено, что мнение Прасковьи Барановой разделяют и другие жители полуострова. В частности, Руслан Налгиев заявил американскому телеканалу, что в случае боевых действий жители пойдут защищать Севастополь.

«Потому что, если мы не будем защищать свою родину, мы станем рабами. Никто не хочет быть рабом», — сказал крымчанин Руслан Налгиев.

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