В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
36 минут назад

Минпросвещения: в России планируют закрепить должность наставника

Газета.Ruиещё 5

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует нормативно закрепить должность наставника, чтобы такие специалисты могли официально работать и получать зарплату. Об этом он сообщил на церемонии открытия Года педагога и наставника, передает ТАСС.

Минпросвещения: в России планируют закрепить должность наставника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для этого нужно в профессиональной квалификации ввести должность наставника, и <…> обязательно мы это сделаем», — сказал он.

Ранее первый заместитель руководителя Министерства просвещения Российской Федерации Александр Бугаев рассказал, что ведомство планирует ввести еженедельное меню горячего питания для учеников 1-4-х классов.

По его словам, в текущий момент ведомство выходит на то, чтобы меню было еженедельным и с точки зрения конкретных продуктов.

Бугаев подчеркнул, что в министерстве есть автоматизированная система мониторинга состава меню, которое предоставляется в образовательных учреждениях. Ведомство изучает изменение цен на продукты для горячего питания, а по итогам работы определится необходимость изменения субсидий на школьное питание в двух регионах РФ, на что были выделены средства.

Общество,Александр Бугаев,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий