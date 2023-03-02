Минпросвещения: в России планируют закрепить должность наставника

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует нормативно закрепить должность наставника, чтобы такие специалисты могли официально работать и получать зарплату. Об этом он сообщил на церемонии открытия Года педагога и наставника, передает ТАСС.
«Для этого нужно в профессиональной квалификации ввести должность наставника, и <…> обязательно мы это сделаем», — сказал он.
Ранее первый заместитель руководителя Министерства просвещения Российской Федерации Александр Бугаев рассказал, что ведомство планирует ввести еженедельное меню горячего питания для учеников 1-4-х классов.
По его словам, в текущий момент ведомство выходит на то, чтобы меню было еженедельным и с точки зрения конкретных продуктов.
Бугаев подчеркнул, что в министерстве есть автоматизированная система мониторинга состава меню, которое предоставляется в образовательных учреждениях. Ведомство изучает изменение цен на продукты для горячего питания, а по итогам работы определится необходимость изменения субсидий на школьное питание в двух регионах РФ, на что были выделены средства.