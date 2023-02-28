Актер Аболиньш объяснил отмену спектакля с Хаматовой

Латвийский актер Гундарс Аболиньш на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объяснил отмену спектакля «Gogolis.Nature Morte» с Чулпан Хаматовой решением худрука Нового Рижского театра Алвиса Херманиса.
«Отменить спектакль — это решение нашего художественного руководителя Алвиса Херманиса, с которым вчера после предпоследней репетиции мы согласились (некоторые легче, некоторые труднее)», — уточнил Аболиньш.
Артист отметил, что Хаматова подготовилась к спектаклю и выучила текст на русском, украинском и латвийском языках. При этом режиссер постановки Улдис Тиронс, по словам Аболиньша, провел масштабное культурное исследование, посвященное жизни писателя Николая Гоголя.
Спектакли должны были состояться также 1, 2, 3, 4, 30, 31 марта, 1 и 2 апреля. Деньги за билеты вернут покупателям. В актерский состав постановки помимо Хаматовой входили латвийские актеры Гундарс Аболиньш и Каспарс Знотиньш.