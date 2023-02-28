Актер Аболиньш объяснил отмену спектакля с Хаматовой

Латвийский актер Гундарс Аболиньш на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объяснил отмену спектакля «Gogolis.Nature Morte» с Чулпан Хаматовой решением худрука Нового Рижского театра Алвиса Херманиса.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Отменить спектакль — это решение нашего художественного руководителя Алвиса Херманиса, с которым вчера после предпоследней репетиции мы согласились (некоторые легче, некоторые труднее)», — уточнил Аболиньш.

Артист отметил, что Хаматова подготовилась к спектаклю и выучила текст на русском, украинском и латвийском языках. При этом режиссер постановки Улдис Тиронс, по словам Аболиньша, провел масштабное культурное исследование, посвященное жизни писателя Николая Гоголя.