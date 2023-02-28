В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
40 минут назад

Актер Аболиньш объяснил отмену спектакля с Хаматовой решением худрука Херманиса

Газета.Ru

Латвийский актер Гундарс Аболиньш на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объяснил отмену спектакля «Gogolis.Nature Morte» с Чулпан Хаматовой решением худрука Нового Рижского театра Алвиса Херманиса.

Актер Аболиньш объяснил отмену спектакля с Хаматовой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Отменить спектакль — это решение нашего художественного руководителя Алвиса Херманиса, с которым вчера после предпоследней репетиции мы согласились (некоторые легче, некоторые труднее)», — уточнил Аболиньш.

Артист отметил, что Хаматова подготовилась к спектаклю и выучила текст на русском, украинском и латвийском языках. При этом режиссер постановки Улдис Тиронс, по словам Аболиньша, провел масштабное культурное исследование, посвященное жизни писателя Николая Гоголя.

Спектакли должны были состояться также 1, 2, 3, 4, 30, 31 марта, 1 и 2 апреля. Деньги за билеты вернут покупателям. В актерский состав постановки помимо Хаматовой входили латвийские актеры Гундарс Аболиньш и Каспарс Знотиньш.

Общество,Николай Гоголь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий