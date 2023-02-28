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1 час назад

Русофобию предложили приравнять к экстремизму

Елена Прошина

Начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Юрий Хохлов заявил, что ведомство предложило ужесточить ответственность за проявление русофобии в странах Запада. Об этом сообщает ТАСС.

Русофобию предложили приравнять к экстремизму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Хохлов сделал во время заседания постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству. Он также добавил, что Генпрокуратура предлагает приравнять русофобию к проявлению экстремизма.

«Соглашусь с необходимостью не оставлять без внимания проявления русофобии, отмечавшейся в истекшем году и продолжающейся в текущем в странах Запада, в том числе в отношении культурного достояния России», – заявил он.

Хохлов также уточнил, что считает русофобию «нелицеприятным явлением», которое активно распространяется в странах Запада.

Ранее директор департамента Министерства иностранных дел России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что, несмотря на выход страны из Совета Европы, россияне всё ещё имеют право обращаться в Европейский суд по правам человека, если их права были нарушены в других странах.

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