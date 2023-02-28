В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
7 минут назад

Опрос показал, сколько россиян довольны своей жизнью

News.ru

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, в ходе которого выяснилось, что 58% россиян удовлетворены своей жизнью. Результаты исследования обнародованы на сайте ВЦИОМ. Отмечается, что в сравнении с показателями за прошлый январь соответствующие значения выросли на десять процентных пунктов. Год назад своя жизнь устраивала 48% респондентов.

Опрос показал, сколько россиян довольны своей жизнью
Фото: News.ruNews.ru

За год эта доля выросла на десять процентных пунктов. В январе 2022 года собственная жизнь устраивала каждого второго (48%). Нейтральную оценку дал каждый четвертый: 24% ответили, что жизнь, которую они ведут, их отчасти устраивает, отчасти нет; на протяжении рассматриваемого периода этот показатель был относительно стабильным и не превышал 28%, — заявили специалисты ВЦИОМ.

Аналитики добавили, что 17% опрошенных оказались недовольны свой жизнью.

Кроме того, респонденты в ходе исследования оценили ситуацию в стране. Из них 59% считают, что в РФ в целом все хорошо. Обратного мнения придерживаются 33% опрошенных россиян.

В исследовании поучаствовали 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее фонд «Общественное мнение» провел опрос, в ходе которого выяснилась позиция россиян относительно деятельности президента страны. Как оказалось, работу Владимира Путина на посту главы государства положительно оценивают 81% граждан.

Противоположное мнение о работе Путина на посту президента высказали 10% опрошенных. Остальные 9% затруднились с ответом.

Общество,Владимир Путин,Фонд "Общественное мнение",ВЦИОМ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий