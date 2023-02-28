Опрос показал, сколько россиян довольны своей жизнью

За год эта доля выросла на десять процентных пунктов. В январе 2022 года собственная жизнь устраивала каждого второго (48%). Нейтральную оценку дал каждый четвертый: 24% ответили, что жизнь, которую они ведут, их отчасти устраивает, отчасти нет; на протяжении рассматриваемого периода этот показатель был относительно стабильным и не превышал 28%, — заявили специалисты ВЦИОМ.