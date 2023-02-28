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13 минут назад

Генпрокуратура предложила рассматривать русофобию как проявление экстремизма

Lenta.ru

Генпрокуратура России предложила рассматривать русофобию как проявление экстремизма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Юрия Хохлова.

Русофобию предложили приравнять к экстремизму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, он выступил с предложением ужесточить ответственность за проявление русофобии в западных странах.

Начальник управления добавил, что русофобия — «весьма нелицеприятное явление», которое стало распространяться в отдельных государствах.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что растоптать Россию и «Русский мир» невозможно. Он призвал лечить сильными средствами эпидемию русофобии, которая бушует на Западе.

Общество,Дмитрий Медведев,Генпрокуратура РФ,Совет безопасности РФ,
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