Русофобию предложили приравнять к экстремизму

Генпрокуратура России предложила рассматривать русофобию как проявление экстремизма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Юрия Хохлова.

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Кроме того, он выступил с предложением ужесточить ответственность за проявление русофобии в западных странах.

Начальник управления добавил, что русофобия — «весьма нелицеприятное явление», которое стало распространяться в отдельных государствах.