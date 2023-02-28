Стало известно о состоянии попавшего в больницу Николая Сванидзе

Ранее сообщалось, что после того, как Сванидзе попал в больницу, его перевезли на лечение в Израиль. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал, что, по его информации, такое решение приняли родственники телеведущего после того, как ему стало лучше. Перед этим Меркачева заявила, что Сванидзе пришел в сознание, его состояние она описала как бодрое.