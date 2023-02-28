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58 минут назад

В СПЧ раскрыли состояние попавшего в больницу журналиста Николая Сванидзе

Lenta.ru

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева сообщила, что журналисту и телеведущему Николаю Сванидзе, который был госпитализирован в начале февраля с пневмонией и отеком легких, стало лучше. Об этом пишет РИА Новости.

Стало известно о состоянии попавшего в больницу Николая Сванидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Жена сказала, что идет на поправку», — раскрыла Меркачева.

По словам члена СПЧ, другие детали о состоянии здоровья Сванидзе ей не известны.

Ранее сообщалось, что после того, как Сванидзе попал в больницу, его перевезли на лечение в Израиль. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал, что, по его информации, такое решение приняли родственники телеведущего после того, как ему стало лучше. Перед этим Меркачева заявила, что Сванидзе пришел в сознание, его состояние она описала как бодрое.

6 февраля сообщалось о госпитализации Сванидзе в инфекционную больницу с пневмонией и отеком легких. Уточнялось, что телеведущего подключили к аппарату ИВЛ, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позднее появилась информация о том, что Сванидзе сдал отрицательный тест на коронавирус.

Общество,Ева Меркачева,Николай Сванидзе,Владимир Соловьев,Совет по правам человека,
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