Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в России

В службе пояснили, что на территории страны на восьмой неделе 2023 года было зарегистрировано 84 тысячи случаев заболевания COVID-19. Специалисты добавили, что преобладающими остаются геноварианты штамма омикрон.

Помимо этого, заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 27 процентов. Сейчас в России выявлено 756 тысяч случаев, отметили в Роспотребнадзоре. В службе также подчеркнули, что на территории страны преобладают вирусы гриппа, на которые приходится почти 58 процентов положительных находок. Кроме того, у заболевших гриппом в 86 процентах случаев выявляются вирусы гриппа B.