В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
21 минуту назад

Российские работодатели столкнулись с массовой текучкой кадров

Мослента

С массовой текучкой кадров столкнулись 74 процента российских работодателей по состоянию на февраль 2023 года. Результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка» есть в распоряжении «Мосленты».

Российские работодатели столкнулись с массовой текучкой кадров
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

«Чаще всего компании сталкиваются с нехваткой продавцов (23 процента), слесарей (21 процент) и разнорабочих (21 процента). 19 процентов компаний рассказали, что им сложно найти водителей, 15 процентов отметили поиск грузчиков, а 14 процентов — электриков», — говорится в пресс-релизе.

Еще 11 процентов опрошенных представителей компаний отметили нехватку кассиров и уборщиков, девять процентов — сантехников, курьеров и сборщиков заказов, по шесть процентов — барменов, официантов и строителей. Кроме того, работодатели сообщали о нехватке менеджеров по работе с клиентами, операторов call-центров, инженеров и медицинского персонала.

«Особенно острой проблема стала во время пандемии, когда активно начали развиваться сервисы доставки, а курьеров и водителей, которые могли бы доставлять товары, стало не хватать, в том числе и из-за оттока мигрантов, которые закрывали большую часть потребностей бизнеса. Сейчас бизнес немного приспособился, в этом большую роль сыграла самозанятость, благодаря которой компании научились закрывать временные потребности в кадрах и приглашать специалистов на выполнение конкретных работ», — прокомментировал операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков.

Всего в исследовании приняли участие более 700 респондентов из всех округов России.

Ранее российские работодатели назвали ключевые критерии для повышения сотрудников.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий