Российские работодатели столкнулись с массовой текучкой кадров

«Особенно острой проблема стала во время пандемии, когда активно начали развиваться сервисы доставки, а курьеров и водителей, которые могли бы доставлять товары, стало не хватать, в том числе и из-за оттока мигрантов, которые закрывали большую часть потребностей бизнеса. Сейчас бизнес немного приспособился, в этом большую роль сыграла самозанятость, благодаря которой компании научились закрывать временные потребности в кадрах и приглашать специалистов на выполнение конкретных работ», — прокомментировал операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков.