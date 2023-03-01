Появились подробности об избитом учителем в московской школе подростке

Родителей восьмиклассника, которого на одном из уроков в школе Москвы избил учитель, часто вызывали в школу. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

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По словам одноклассников избитого 14-летнего подростка, на уроке по финансовой грамотности, на котором произошел инцидент, школьники часто ничего не делают и сидят в телефоне, а преподаватель вместо ведения занятия заполняет электронный журнал.

Школьники рассказали, что преподаватель избил восьмиклассника, так как тот якобы пускал бумажные самолетики от безделия. Отец пострадавшего школьника работает участковым в звании майора, а его мать — домохозяйка.

Несколько дней назад в сети появились кадры, на которых руководитель кадетского класса московской школы № 2031 бьет одного из учеников. Как сообщил Mash, педагогу не понравилась прическа восьмиклассника, и он потребовал, чтобы тот вышел из помещения, однако школьник ответил отказом, в результате чего между ними начался конфликт.