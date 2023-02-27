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19 минут назад

Дипломы бакалавров приравняют к дипломам о полном высшем образовании

Елена Прошина

Помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что дипломы о завершении бакалавриата высших учебных заведений приравняют к дипломам о получении полного высшего образования. Об этом сообщает ТАСС.

Помощник Путина рассказал об изменениях в системе высшего образования
Фото: РамблерРамблер

«Эти дипломы приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», – сказал Фурсенко.

Он также добавил, что выпускники ВУЗов уже считались дипломированными специалистами во времена СССР. Кроме того, по словам Фурсенко, это изменение будет распространяться и на те дипломы, которые были получены ранее.

Напомним, что во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил инициативу вернуть традиционную систему обучения специалистов с высшим образованием сроком в 4-6 лет.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что новая система образования позволит бесплатно поступить в магистратуру после получения любого высшего образования.

Общество,Валерий Фальков,Андрей Фурсенко,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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