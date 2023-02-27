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34 минуты назад

СМИ рассказали о желании жителей Молдавии эмигрировать в Россию

Елена Прошина

Большинство жителей Молдавии хотели бы эмигрировать в Россию, говорится в результатах опроса Института маркетинга и социологических опросов. Об этом пишет РИА Новости.

СМИ рассказали о желании жителей Молдавии эмигрировать в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, согласно опросу, на первом месте в списке стран, куда хотели бы переехать жители Молдавии находится Россия. Также опрошенные назвали Германию и Францию.

Молдавия собирается денонсировать около 20 соглашений с СНГ

Также 69% респондентов высказались против разрыва экономических отношений с Россией. Еще 70% и 73% выступают против разрыва дипломатических отношений и культурных связей соответственно.

Кроме того, 54% жителей признали, что сейчас живут хуже, чем раньше. Лишь 14% опрошенных считают, что их жизнь стала лучше.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что после формирования нового правительства курс Кишинева по отношению к Москве не изменится. Однако Россия по-прежнему открыта к диалогу с Молдавией. По ее словам, развитие двусторонних отношений нужно для блага граждан двух стран.

Общество,Мария Захарова,МИД России,
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