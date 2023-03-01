Рошаль рассказал о своём самочувствии после госпитализации

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль сообщил о стабильном самочувствии после замены сустава.

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"Чувствую себя нормально, лечат нормально, надеюсь на выздоровление", – цитирует его РИА Новости.

До этого в СМИ появилась информация, что Рошаля госпитализировали из-за болезни Паркинсона и кисты в головном мозге.