Рошаль рассказал о своём самочувствии после госпитализации

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль сообщил о стабильном самочувствии после замены сустава.
"Чувствую себя нормально, лечат нормально, надеюсь на выздоровление", – цитирует его РИА Новости.
До этого в СМИ появилась информация, что Рошаля госпитализировали из-за болезни Паркинсона и кисты в головном мозге.
Позже стало известно, что специалиста госпитализировали для проведения плановой операции по замене сустава. После хирургического вмешательства Рошаля оставили в медицинском учреждении.