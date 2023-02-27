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47 минут назад

В Сочи мужчина несколько дней пытается "закопать" море

Газета.Ru

В Сочи мужчина пытается «закопать» море, используя для этой цели лопату и тракторный ковш. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Сочи №1».

На канале были опубликованы два видео, на которых видно, как, находясь у самой кромки воды, мужчина, вооруженный сначала лопатой, а потом решивший воспользоваться трактором с ковшом, копает песчаное дно и тут же сбрасывает песок прямо в воду перед собой.

Как сообщает источник, мужчина занимается этим уже несколько дней подряд. Местные жители недоумевают от происходящего и снимают видео для соцсетей, чтобы узнать, что по этому по поводу думают другие неравнодушные пользователи.

Общество,Видео,
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