В Сочи мужчина несколько дней пытается "закопать" море

В Сочи мужчина пытается «закопать» море, используя для этой цели лопату и тракторный ковш. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Сочи №1».

На канале были опубликованы два видео, на которых видно, как, находясь у самой кромки воды, мужчина, вооруженный сначала лопатой, а потом решивший воспользоваться трактором с ковшом, копает песчаное дно и тут же сбрасывает песок прямо в воду перед собой.