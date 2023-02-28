Rheinmetall начал поставки Украине автоматизированных систем разведки

"По поручению правительства Германии Rheinmetall поставляет Украине автоматизированные системы разведки. Они в основном используются для наблюдения за большими участками местности с минимальным количеством личного состава. <...> Эти разведывательные системы, известные как SurveilSPIRE, состоят из мобильных вышек наблюдения с камерами дневного и ночного видения, автопилотируемых мини-беспилотников и систем управления. В комплект поставки также входят транспортные средства. Стоимость партии находится в диапазоне десятков миллионов евро. Доставка уже началась", - отметили в германском концерне.