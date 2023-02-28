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5 часов назад

Rheinmetall начал поставки Украине автоматизированных систем разведки

ТАССиещё 2

Германский оборонный концерн Rheinmetall начал поставлять Украине автоматизированные системы разведки с инфракрасными камерами и беспилотниками стоимостью в десятки миллионов евро. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник на ее сайте.

Rheinmetall начал поставки Украине автоматизированных систем разведки
Фото: ТАССТАСС

"По поручению правительства Германии Rheinmetall поставляет Украине автоматизированные системы разведки. Они в основном используются для наблюдения за большими участками местности с минимальным количеством личного состава. <...> Эти разведывательные системы, известные как SurveilSPIRE, состоят из мобильных вышек наблюдения с камерами дневного и ночного видения, автопилотируемых мини-беспилотников и систем управления. В комплект поставки также входят транспортные средства. Стоимость партии находится в диапазоне десятков миллионов евро. Доставка уже началась", - отметили в германском концерне.

Как сообщили в Rheinmetall, проект поставки комплексов наблюдения Киеву реализовывается в сотрудничестве с эстонской компанией DefSecIntel. Системы можно перевозить к месту назначения на прицепах, их экипаж состоит из трех человек. Операторы изучают данные камер и беспилотных летательных аппаратов, получая видео при помощи глобальной системы спутниковой связи Starlink и мобильной связи в диапазоне 4G. Для автономной работы комплекса его также оснастили солнечными батареями.

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