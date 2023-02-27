Стали известны подробности последних дней политолога Павловского

«После тяжелой и продолжительной болезни скончался российский историк и политолог Глеб Олегович Павловский. Родные и близкие Глеба Павловского выражают глубокую признательность всем, кто поддерживал и помогал все эти месяцы, переживал с нами, терпел, понимал и оберегал», — говорится в сообщении.