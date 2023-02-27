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27 минут назад

Стали известны подробности последних дней политолога Павловского

Lenta.ru

Последние дни жизни политолог Глеб Павловский провел в хосписе. Эти подробности стали известны из сообщения, появившегося в личном Telegram-канале Павловского, доступ к которому имеют его близкие.

Стали известны подробности последних дней политолога Павловского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что политолог и журналист скончался в Первом Московском хосписе имени Веры Миллионщиковой. Какое именно заболевание было у Павловского, не уточняется.

Умер политолог Глеб Павловский

«После тяжелой и продолжительной болезни скончался российский историк и политолог Глеб Олегович Павловский. Родные и близкие Глеба Павловского выражают глубокую признательность всем, кто поддерживал и помогал все эти месяцы, переживал с нами, терпел, понимал и оберегал», — говорится в сообщении.

Уточняется, что о дате и месте прощания с Павловским будет сообщено отдельно.

О смерти политолога стало известно утром 27 февраля. Глеб Павловский — основатель «Фонда эффективной политики» (ФЭП), занимавшийся политтехнологическими консультациями и проведением избирательных кампаний. В числе прочих ФЭП работал над кампанией Владимира Путина.

Общество,Глеб Павловский,Владимир Путин,
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