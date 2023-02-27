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42 минуты назад

Минстрой заявил о «кадровом голоде» в строительной отрасли

Алиса Селезнёва

Строительной отрасли в России необходимо дополнительно 200 тысяч человек, а кадровая потребность в ЖКХ составляет около 90 тысяч человек. Об этом заявила руководитель кадрового центра Минстроя РФ Елена Сенкевич, пишет ТАСС.

Минстрой заявил о «кадровом голоде» в строительной отрасли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такие данные она озвучила на пресс-конференции, посвященной проведению форума «Молодой строитель Хабаровского края».

«Текущая потребность - порядка 200 тыс. по строительству и 90 тыс. человек в ЖКХ. Так как мы собираем аналитику по всем субъектам, могу сказать, что из 85 порядка 78 предоставляют информацию. Можно сказать, что цифра максимально приближенная к действительности», - подчеркнула Сенкевич.

Выводы руководителя кадрового центра Минстроя РФ подтвердил заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства Керима Сунгурова, подчеркнув, что в регионе не хватает около 3,5 тысяч человек в строительной отрасли.

В свою очередь руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор в свою очередь отметил, что кабмином уже одобрена стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Напомним, что в конце 2021 года в России началась реализация программы по привлечению 10 тысяч мигрантов на строительство различных объектов, и значительная часть процедур оформления была перенесена в соответствующие ведомства Узбекистана. Им разрешалось проводить медицинское освидетельствование мигрантов, тестировать их на коронавирус, проводить процедуру по дактилоскопической регистрации.

В настоящее время, с учетом снятия введенных во время пандемии ограничений, продолжение проекта предположительно было признано нецелесообразным и Россия приостановила программу по привлечению специалистов из Узбекистана на работу в сфере легкой промышленности, а также в строительной и сельскохозяйственной отраслях.

Общество,Александр Моор,Госстрой России,
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