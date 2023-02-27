В Минтрансе допустили сокращение полетов в Китай на 70%

Власти РФ ожидают сокращения пассажирских авиаперевозок между Россией и КНР. Падение к допандемийному уровню может составить 60–70%, сообщает РБК со ссылкой на копию письма замглавы Минтранса Валентина Иванова, отправленное президенту «Опоры России» Александру Калинину в середине текущего месяца.

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Российские компании в 2019 году перевезли на рейсах между двумя странами порядка 3 млн человек. Китай был в рейтинге десяти наиболее востребованных направлений для авиакомпаний России. Иванов прогнозирует падение пассажиропотока на этом направлении в 2023 году до 0,9–1,2 млн человек.

Трафик между государствами сократится, поскольку Пекин не предоставляет гарантию того, что задержек самолетов по требованию третьих стран не будет. Еще один фактор, как указал Иванов, - запрет на полеты в КНР воздушных судов с двойной регистрацией (одновременно в России, на Бермудах или в Ирландии).

По словам вице-президента «Опоры России» Глеба Киндера, пассажиропоток между странами составит 5 млн человек, если будет доступно авиасообщение, в частности из российских регионов.

В настоящее время, как отметил он, полеты в КНР осуществляют из Москвы и ряда городов Дальнего Востока и Сибири.

Собеседник выступает за передачу рейсов российских перевозчиков китайским авиакомпаниям для увеличения пассажиропотока.