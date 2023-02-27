Россиянам напомнили о штрафах за курение в квартире

За курение в квартире россиянам может грозить штраф, если соседи напишут заявление. Подробности рассказала юрист Елена Кудерко.
«Государственная политика по защите населения от вреда табачного дыма направлена на сокращение вреда здоровью, в том числе, пассивных курильщиков. К их числу относятся не только случайные прохожие, но и члены семьи курильщика, соседи», – рассказывает юрист.
Табачный дым легко распространяется по помещениям многоквартирного дома по общим системам вентиляции. Из-за этого вытяжка воздуха затруднена и запах попадает в соседние квартиры. Однако для того, чтобы предъявить нарушителям претензии, соседям нужно собрать доказательства. Если факт курения докажут, то нарушителя привлекут к административной ответственности в виде штрафа от 500 рублей. Запретить курить могут и те, кто проживает в квартире вместе с курильщиком. Они также могут потребовать от нарушителя возмещение морального вреда. По словам Кудерко, все запреты распространяются не только на табачные изделия, но и на другие способы курения, пишет «Прайм».
Напомним, в России на заправочных станциях могут запретить продажи определенных товаров, а именно, табачной продукции. С инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.