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15 минут назад

Юрист предупредила о штрафах за курение в квартире

РИА "ФедералПресс"

За курение в квартире россиянам может грозить штраф, если соседи напишут заявление. Подробности рассказала юрист Елена Кудерко.

Россиянам напомнили о штрафах за курение в квартире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Государственная политика по защите населения от вреда табачного дыма направлена на сокращение вреда здоровью, в том числе, пассивных курильщиков. К их числу относятся не только случайные прохожие, но и члены семьи курильщика, соседи», – рассказывает юрист.

Табачный дым легко распространяется по помещениям многоквартирного дома по общим системам вентиляции. Из-за этого вытяжка воздуха затруднена и запах попадает в соседние квартиры. Однако для того, чтобы предъявить нарушителям претензии, соседям нужно собрать доказательства. Если факт курения докажут, то нарушителя привлекут к административной ответственности в виде штрафа от 500 рублей. Запретить курить могут и те, кто проживает в квартире вместе с курильщиком. Они также могут потребовать от нарушителя возмещение морального вреда. По словам Кудерко, все запреты распространяются не только на табачные изделия, но и на другие способы курения, пишет «Прайм».

Напомним, в России на заправочных станциях могут запретить продажи определенных товаров, а именно, табачной продукции. С инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Общество,Султан Хамзаев,Госдума,
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