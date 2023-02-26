Патриарх Кирилл назвал Донбасс форпостом России и русского мира

Донбасс стал форпостом России, где идет справедливая борьба за историческое наследие страны. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с юными спортсменами Донбасса, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Встреча прошла в Храме Христа Спасителя в воскресенье. Пообщаться с главой Церкви приехали 190 ребят со спортивных сборов, которые проходят в Калужской, Тульской и Свердловской областях.

Патриарх назвал сегодняшний Донбасс форпостом русского мира, органической неразрывной частью России. По его словам, важно, чтобы молодежь была носителем этого мировоззрения и понимала, что россияне ведут справедливую борьбу.

«Россия своих не бросает, Россия способна защитить и помочь», - сказал он.

По словам религиозного деятеля, у русского мира много врагов, потому что он не позволяет сильным господствовать над слабыми.

«Всегда найдется сила в лице России, которая скажет: "остановитесь, не обижайте слабых"», - добавил патриарх.