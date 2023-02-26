В Якутии зафиксировали снежную грозу - редчайшее атмосферное явление. Сильную метель сопровождали раскаты грома, а в небе вспыхивали молнии, сообщает ЯСИА.

В воскресенье, 26 февраля, свидетелями снежной грозы стали жители Олекминского района. Они сняли видеоролик и разместили в соцсетях.

«Мало того, еще и с громом. Хрень какая-то. Первый раз в жизни вижу», - прокомментировал местный житель необычное явление.

В Единой дежурной диспетчерской службе Олекминского района подтвердили, что погодный феномен имел место.

«Раскаты грома во время метели слышали во втором Нерюктяйинском наслеге», - заявили в службе.

Там отметили, что метель началась примерно в полдень, порывы ветра достигали 15 метров в секунду. К вечеру непогода пошла на спад.

В экстренные службы обращений от жителей не было.