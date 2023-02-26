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41 минуту назад

В Якутии зафиксировали снежную грозу

Елена Прошина

В Якутии зафиксировали снежную грозу - редчайшее атмосферное явление. Сильную метель сопровождали раскаты грома, а в небе вспыхивали молнии, сообщает ЯСИА.

В воскресенье, 26 февраля, свидетелями снежной грозы стали жители Олекминского района. Они сняли видеоролик и разместили в соцсетях.

«Мало того, еще и с громом. Хрень какая-то. Первый раз в жизни вижу», - прокомментировал местный житель необычное явление.

В Единой дежурной диспетчерской службе Олекминского района подтвердили, что погодный феномен имел место.

«Раскаты грома во время метели слышали во втором Нерюктяйинском наслеге», - заявили в службе.

Там отметили, что метель началась примерно в полдень, порывы ветра достигали 15 метров в секунду. К вечеру непогода пошла на спад.

В экстренные службы обращений от жителей не было.

Ранее в Арктике зафиксировали необычную грозу, продолжавшуюся 55 минут.

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