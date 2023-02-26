Директор школы в Москве потребовала засудить родителей учеников

Засудить родителей учеников потребовала директор одной из московских школ. Подробности случившегося раскрыл Telegram-канал Mash.

Фото: Мослента Мослента

Женщина отнесла в полицию 800 страниц со скриншотами из соцсетей, на которых зафиксированы жалобы в ее адрес. Она попросила привлечь недовольных ее работой людей к ответственности за клевету.

Педагог управляет школой №1584 на Рублевском шоссе с 2020 года. За это время она столкнулась с активной критикой своего руководства, сообщил Mash. Кроме того, на директора неоднократно жаловались в Минпросвещения и в Роспотребнадзор.

По делу начали проверку, отметил источник.