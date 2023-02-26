Дина Корзун назвала причину возвращения в Россию

Дина Корзун — известная актриса, лауреат премии «Ника», прожила в Лондоне и в Швейцарии 13 лет. Со своим будущим мужем музыкантом Луи Франком она познакомилась в 1995 году в России, куда он приехал с первым американским курсом, который набирал Олег Табаков. Позднее пара оформила брак, и Дина с супругом уехали за рубеж. У них родились две дочери. Но Дина приняла решение вернуться.

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В интервью для YouTube-канала Ольги Будиной актриса раскрыла причины своего возвращения на Родину. По словам звезды, на Западе нашу страну и россиян все равно в той или иной степени воспринимают как врагов и чужаков, информирует АИФ.

«А окончательное осмысление началось где-то с 2017 года. Что-то начало происходить во всем мире, и стала понятна неизбежность того, что происходит сегодня», — объяснила артистка.

Кроме того, ей стало крайне сложно воспринимать некоторые европейские «свободы» в связи с тем, что подросли их дочери. По словам Корзун, Россия со своими моральными ценностями является сейчас для нее самым безопасным местом. Правда, ее супругу пока достаточно трудно дается перемена места жительства и привычного уклада жизни.