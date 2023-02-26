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9 минут назад

В Крыму собрались строить новое водохранилище

Lenta.ruиещё 4

Власти Крыма рассматривают возможность строительства нового водохранилища для снабжения ялтинского региона, который в последние годы регулярно испытывал проблемы с водоснабжением. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

В Крыму собрались строить новое водохранилище
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В настоящее время воду для Ялты берут из Счастливенского и Загорского водохранилищ, в город она поставляется по горному водному тоннелю. Оба объекта находятся на северной стороне горной гряды. Планируемое Мартовское водохранилище находится там же, в Бахчисарайском районе, и использовать его будут для подачи воды в два существующих при необходимости.

Также в стадии обсуждения находится вопрос строительства Солнечногорского водохранилища для снабжения Алуштинского района. Пока проводятся расчеты, возможно, дешевле окажется построить водопровод, и тогда новый объект будет не нужен.

При этом Аксенов добавил, что создание опреснительных установок воды из Азовского моря, которые предполагалось использовать для подачи питьевой воды населению, больше не актуально. Запуск Северо-Крымского канала снял дефицит воды на полуострове, и теперь дешевле организовать систему перекачки от канала, в отвод или в трубу.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к возвращению Крыма в состав республики военным путем. По его словам, Вооруженные силы Украины готовятся технически, оружием, усилением и формированием бригад наступления разной категории разного характера. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вернуть Крым Украине не удастся, но не исключил боевых действий на этом направлении.

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