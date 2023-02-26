В Крыму собрались строить новое водохранилище

Власти Крыма рассматривают возможность строительства нового водохранилища для снабжения ялтинского региона, который в последние годы регулярно испытывал проблемы с водоснабжением. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

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В настоящее время воду для Ялты берут из Счастливенского и Загорского водохранилищ, в город она поставляется по горному водному тоннелю. Оба объекта находятся на северной стороне горной гряды. Планируемое Мартовское водохранилище находится там же, в Бахчисарайском районе, и использовать его будут для подачи воды в два существующих при необходимости.

Также в стадии обсуждения находится вопрос строительства Солнечногорского водохранилища для снабжения Алуштинского района. Пока проводятся расчеты, возможно, дешевле окажется построить водопровод, и тогда новый объект будет не нужен.

При этом Аксенов добавил, что создание опреснительных установок воды из Азовского моря, которые предполагалось использовать для подачи питьевой воды населению, больше не актуально. Запуск Северо-Крымского канала снял дефицит воды на полуострове, и теперь дешевле организовать систему перекачки от канала, в отвод или в трубу.