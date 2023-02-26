Названы самые малочисленные народы России

"Тем не менее они представлены в итогах переписи по этническому составу населения. Назову только некоторые из них: боснийцы – 98 человек, лазы – 94, сваны – 24, среднеазиатские евреи – 18, грузинские евреи – 14, среднеазиатские цыгане – 12, меннониты – 5. Мне представляется, что лазы и сваны могут числится среди российских грузин, еврейские группы среди российских евреев, меннониты – среди российских немцев. Иначе «список народов России» может расширяться до бесконечности: не включенный в официальный перечень дополнительный список назвавшихся по страновой принадлежности уже составляет более сотни названий. Так что для ученых и для работников статистических органов есть над чем подумать и поработать, чтобы следующая перепись прошла лучше и дала более точный портрет российского народа по его этнокультурному облику", - добавил ученый.