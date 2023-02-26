Названы самые малочисленные народы России

Существует список коренных малочисленных народов России. Это народы, ведущие традиционный образ жизни в сложных природных условиях и численностью не более 50 тыс. человек. В этом списке сейчас более 40 групп от самых больших – ненцев (49 646 человек) до самых малочисленных – алюторцев (96 человек).
И чем меньше народность, тем организованнее проходит среди ее представителей перепись населения, рассказал в эксклюзивном интервью "Российской газете" академик РАН, научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков.
"По итогам переписи 2020/2021 годов десять народов показали прирост и даже существенный (например, тувинцы-тоджинцы с 1858 до 7293 человек, тубалары с 1965 до 3675 человек). Численность остальных снизилась, а у 15 народов она меньше одной тысячи: чуванцы – 903, тофалары – 721, нганасаны – 693, орочи - 530, негидальцы – 483, алеуты – 399, чулымцы – 382, уйльта – 269, сето – 242, тазы – 236, ижорцы – 227, энцы – 203, водь – 105, алюторцы – 97, кереки – 23", - уточнил Тишков.
К малочисленным народам России относятся и около двух десятков автохтонных горских народов Дагестана, которые в переписи представлены в составе аварцев и даргинцев. Некоторые имеют численность в 15-16 тысяч (андийцы и дидойцы среди аварцев), а некоторые имеют совсем малую (можно сказать, одноаульную) численность (среди даргинцев есть 559 кубачинцев и 37 кайтагцев).
Помимо этих двух категорий малочисленных народов, есть еще малочисленные представители разных национальностей, как правило, это представители зарубежных народов и стран, проживающие в России по разным регионам и между собой не связанных.
"Тем не менее они представлены в итогах переписи по этническому составу населения. Назову только некоторые из них: боснийцы – 98 человек, лазы – 94, сваны – 24, среднеазиатские евреи – 18, грузинские евреи – 14, среднеазиатские цыгане – 12, меннониты – 5. Мне представляется, что лазы и сваны могут числится среди российских грузин, еврейские группы среди российских евреев, меннониты – среди российских немцев. Иначе «список народов России» может расширяться до бесконечности: не включенный в официальный перечень дополнительный список назвавшихся по страновой принадлежности уже составляет более сотни названий. Так что для ученых и для работников статистических органов есть над чем подумать и поработать, чтобы следующая перепись прошла лучше и дала более точный портрет российского народа по его этнокультурному облику", - добавил ученый.