В сети вспомнили самые маленькие телевизоры в СССР

«У знакомого был такой, он видик по нему смотрел», «Я на таком в "Денди" играл, такое себе удовольствие», «Был еще меньше — "Электроника" вроде», «У папки был телевизор ВЛ-100, на день рождения на работе подарили. Как я такой хотел!», «Был еще наручный ТВ!», «И "Шилялис" для авто, с плоским экраном», — рассказали участники дискуссии.