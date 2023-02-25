В гримерке Чуриковой в «Ленкоме» будут проходить экскурсии

«Мы ничего не привносили в это пространство, все, что здесь было, осталось на своих местах. Об этом, кстати, просил и муж Инны Чуриковой Глеб Панфилов. Единственное, что мы добавили - портрет актрисы в ее знаменитой роли королевы Елизаветы», - рассказал директор "Ленкома" Марк Варшавер.