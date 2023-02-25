В гримерке Чуриковой в «Ленкоме» будут проходить экскурсии

Гримерная Инны Чуриковой открыта для посетителей. Поклонники актрисы смогут посетить эту комнату. Ставшую мемориалом, в рамках экскурсий. В «Ленкоме» это второе памятное место – в нетронутом состоянии сохраняется и кабинет бессменного руководителя прославленного театра - Марка Захарова. Об этом пишет «Российская газета».
Комната имеет номер 413. Инна Михайловна пользовалась ею более полувека, сначала делили территорию еще с двумя актрисами. А последние десятилетия она была здесь единственной хозяйкой.
«Мы ничего не привносили в это пространство, все, что здесь было, осталось на своих местах. Об этом, кстати, просил и муж Инны Чуриковой Глеб Панфилов. Единственное, что мы добавили - портрет актрисы в ее знаменитой роли королевы Елизаветы», - рассказал директор "Ленкома" Марк Варшавер.
Проблемы со здоровьем у актрисы начались летом 2022 года. Чурикова упала и получила травмы. Артистке потребовалась много времени, чтобы восстановиться. Новый 2023 год Инна Михайловна встретила дома в окружении близких. Через несколько дней артистка попала в больницу. Чуриковой не стало 14 января, актрисе было 79 лет.