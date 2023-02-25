Москвич пересек всю Россию за 600 рублей

Молодой учитель истории из Москвы смог пересечь всю Россию за 600 рублей. Об этом пишет якутский портал «Хангалас» в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что о путешественнике рассказал редакции местный житель Эльдар.

По его словам, он встретил на дороге легко одетого русского парня. Он был без шапки, рукавиц и в тонком пальто.

Якутянин решил остановиться. Выяснилось, что Андрей направляется совсем «недалеко», к Ленским столбам, расположенным от Якутска в 160 км.

Учитель признался, что по акции купил билеты Москва-Якутск и обратно за 600 рублей. Он добавил, что всю жизнь мечтал увидеть красоты Якутии.

Эльдар пустил молодого человека в автомобиль погреться и согласился помочь ему проехать часть расстояния до достопримечательности.

Мужчина осознал по дороге, что путешествие москвича в силу ряда обстоятельств может завершиться плачевно. Он решил, что учителя послал ему Юрюнг Аар Тойон (божество в якутской мифологии) и отвез его к столбам.