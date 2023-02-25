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29 минут назад

Учитель истории из Москвы пересек всю Россию за 600 рублей

Илья Родин

Молодой учитель истории из Москвы смог пересечь всю Россию за 600 рублей. Об этом пишет якутский портал «Хангалас» в своем Telegram-канале.

Москвич пересек всю Россию за 600 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что о путешественнике рассказал редакции местный житель Эльдар.

По его словам, он встретил на дороге легко одетого русского парня. Он был без шапки, рукавиц и в тонком пальто.

Якутянин решил остановиться. Выяснилось, что Андрей направляется совсем «недалеко», к Ленским столбам, расположенным от Якутска в 160 км.

Учитель признался, что по акции купил билеты Москва-Якутск и обратно за 600 рублей. Он добавил, что всю жизнь мечтал увидеть красоты Якутии.

Эльдар пустил молодого человека в автомобиль погреться и согласился помочь ему проехать часть расстояния до достопримечательности.

Мужчина осознал по дороге, что путешествие москвича в силу ряда обстоятельств может завершиться плачевно. Он решил, что учителя послал ему Юрюнг Аар Тойон (божество в якутской мифологии) и отвез его к столбам.

К полуночи, по словам редакции, Эльдар с москвичом вернулся обратно в Якутск.

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