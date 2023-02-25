Умерла народная артистка России Светлана Брагарник

Скончалась народная артистка России Светлана Брагарник. Она ушла из жизни на 79-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Причины смерти пока не называются.

Светлана Брагарник родилась 24 мая 1944 года в г. Александровске Сахалинской области.

В 1968 году окончила ГИТИС. Работала в Московском областном драматическом театре им. Островского и Московском драматическом театре им. Гоголя. Позднее была преподавателем актёрского мастерства в Институте современного искусства.