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27 минут назад

Умерла народная артистка России Светлана Брагарник

Ирина Лебедева

Скончалась народная артистка России Светлана Брагарник. Она ушла из жизни на 79-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Умерла народная артистка России Светлана Брагарник
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Причины смерти пока не называются.

Светлана Брагарник родилась 24 мая 1944 года в г. Александровске Сахалинской области.

В 1968 году окончила ГИТИС. Работала в Московском областном драматическом театре им. Островского и Московском драматическом театре им. Гоголя. Позднее была преподавателем актёрского мастерства в Институте современного искусства.

Светлана Брагарник была лауреатом российских кинопремий за роли в различных фильмах, а также награждена орденами «Дружбы» и «Знак почета».

Общество,Светлана Брагарник,
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