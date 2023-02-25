В России могут ввести торжественные церемонии выдачи паспортов

Церемонии торжественной выдачи первых паспортов 14-летним гражданам намерены ввести в России, сообщил журналистам в субботу первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на педагогической дискуссии "Год педагога и наставника глазами педагога".
"У нас есть на эту тему соответствующее поручение президента о том, чтобы подойти по-другому к церемонии вручения паспортов. В этот момент человек становится полноправным гражданином Российской Федерации с паспортом в руках. Понятно, что родившийся в России любой человек - гражданин по праву рождения, но все-таки получение символа этого гражданства - паспорта гражданина РФ - это момент, который должен запоминаться человеку в жизни", - сказал Кириенко.
По его словам, вручение предполагается проводить иначе, чем сейчас.
"И это значит, что совсем по-другому выстроить саму эту церемонию, чтобы она была такой, чтобы оставалась в памяти и была поводом для гордости. Я уверен, что мы это обязательно сделаем", - добавил Кириенко.