В России могут ввести торжественные церемонии выдачи паспортов

"У нас есть на эту тему соответствующее поручение президента о том, чтобы подойти по-другому к церемонии вручения паспортов. В этот момент человек становится полноправным гражданином Российской Федерации с паспортом в руках. Понятно, что родившийся в России любой человек - гражданин по праву рождения, но все-таки получение символа этого гражданства - паспорта гражданина РФ - это момент, который должен запоминаться человеку в жизни", - сказал Кириенко.