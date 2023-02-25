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24 минуты назад

В России могут ввести торжественные церемонии выдачи паспортов 14-летним подросткам

ТАСС

Церемонии торжественной выдачи первых паспортов 14-летним гражданам намерены ввести в России, сообщил журналистам в субботу первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на педагогической дискуссии "Год педагога и наставника глазами педагога".

В России могут ввести торжественные церемонии выдачи паспортов
Фото: ТАССТАСС

"У нас есть на эту тему соответствующее поручение президента о том, чтобы подойти по-другому к церемонии вручения паспортов. В этот момент человек становится полноправным гражданином Российской Федерации с паспортом в руках. Понятно, что родившийся в России любой человек - гражданин по праву рождения, но все-таки получение символа этого гражданства - паспорта гражданина РФ - это момент, который должен запоминаться человеку в жизни", - сказал Кириенко.

По его словам, вручение предполагается проводить иначе, чем сейчас.

"И это значит, что совсем по-другому выстроить саму эту церемонию, чтобы она была такой, чтобы оставалась в памяти и была поводом для гордости. Я уверен, что мы это обязательно сделаем", - добавил Кириенко.

Общество,Сергей Кириенко,Администрация Президента РФ,
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