Пассажиры устроили беспорядки в аэропорту Астаны из-за отмены рейса

Пассажиры отмененного рейса по маршруту Астана-Шымкент в аэропорту столицы Казахстана устроили беспорядки, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное МВД.
В отношении одной пассажирки составлены протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Побои».
25 февраля рейс Астана-Шымкент был задержан из-за погодных условий. В связи с этим около 20 пассажиров стали предъявлять претензии к представителям авиакомпании и активно выражать свое неудовольствие, в том числе кидались личными вещами.
Ранее сообщалось, что двух пассажиров, летевших из Таиланда в Россию, сняли с рейса и составили на них протокол по статье «Мелкое хулиганство». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе авиакомпании S7. Там пояснили, что мужчина и женщина вели себя агрессивно, нецензурно выражались в адрес бортпроводников и рядом сидящих пассажиров.
В S7 также добавили, что задержка рейса составила около полутора часов.
Telegram-канал Baza опубликовал видео, снятое на борту рейса S7 из Таиланда. По предварительным данным, одной из пассажирок не понравилось, что мужчина сзади пинает ее кресло. Начался словесный конфликт, и девушка назвала парня «узкоглазым».