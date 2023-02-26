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24 минуты назад

Пассажиры устроили беспорядки в аэропорту Астаны из-за отмены рейса

Газета.Ruиещё 1

Пассажиры отмененного рейса по маршруту Астана-Шымкент в аэропорту столицы Казахстана устроили беспорядки, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное МВД.

Пассажиры устроили беспорядки в аэропорту Астаны из-за отмены рейса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В отношении одной пассажирки составлены протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Побои».

25 февраля рейс Астана-Шымкент был задержан из-за погодных условий. В связи с этим около 20 пассажиров стали предъявлять претензии к представителям авиакомпании и активно выражать свое неудовольствие, в том числе кидались личными вещами.

Ранее сообщалось, что двух пассажиров, летевших из Таиланда в Россию, сняли с рейса и составили на них протокол по статье «Мелкое хулиганство». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе авиакомпании S7. Там пояснили, что мужчина и женщина вели себя агрессивно, нецензурно выражались в адрес бортпроводников и рядом сидящих пассажиров.

В S7 также добавили, что задержка рейса составила около полутора часов.

Telegram-канал Baza опубликовал видео, снятое на борту рейса S7 из Таиланда. По предварительным данным, одной из пассажирок не понравилось, что мужчина сзади пинает ее кресло. Начался словесный конфликт, и девушка назвала парня «узкоглазым».

Общество,АК S7,
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