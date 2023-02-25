Кондитеров начали штрафовать из-за персонажей мультфильмов на тортах

"Персонаж может являться самостоятельным объектом авторского права или частью произведения, но в любом случае на него будет распространяться авторско-правовая охрана, если он обладает достаточными индивидуализирующими его характеристиками и выражен в объективной форме, - говорит юрист PLV GROUP Полина Педан. - В связи с чем воспроизведение персонажа на изделиях ручной работы или кондитерских изделиях без согласия автора или правообладателя является незаконным, даже если в нем были изменены отдельные детали и характеристики, но в целом персонаж сохранил узнаваемость. Судебная практика по этому вопросу складывается в пользу авторов и правообладателей, неправомерное воспроизведение самозанятыми персонажей может повлечь взыскание с них убытков или выплату компенсации".