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57 минут назад

Кондитеров начали штрафовать из-за персонажей мультфильмов на тортах

Российская Газета

Представители Ассоциации юристов России предупредили самозанятых: использование персонажей мультфильмов без разрешения грозит крупными санкциями.

Кондитеров начали штрафовать из-за персонажей мультфильмов на тортах
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В группе риска, например, кондитеры. Эксперты сообщают: правообладатели начали специально провоцировать самозанятых и индивидуальных предпринимателей, заказывая в рамках "контрольных закупок" вкусности с любимыми народом героями.

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Недавно в Брянской области арбитражный суд взыскал 70 тысяч рублей с индивидуального предпринимателя, чьи торты украшали знаменитый Волк (из мультфильма "Жил был пес"), Вовка (из "Вовка в тридевятом царстве"), Львенок (из "Как Львенок и Черепаха песню пели") и многие другие.

Хотя в данном случае речь идет об индивидуальном предпринимателе, принять информацию к сведению должны и самозанятые. На них распространяются точно такие же правовые позиции, подчеркивают представители АЮР. Между тем, миллионы граждан сегодня подрабатывают выпечкой и рукоделием. Так что персонажи мультфильмом могут появиться и на тортах, и на платках, и на многом другом.

"Не следует использовать изображения героев без согласия правообладателя, пытаясь избежать ответственности, - говорит заместитель заведующего кафедрой Университета им О.Е. Кутафина, член ассоциации юристов России Елена Гринь. - Необходимо учитывать, что в последнее время участились случаи проведения правообладателями контрольных закупок в целях дальнейшего взыскания компенсации. Так, правообладатель провоцирует исполнителя нарушить закон, заказывая товары с изображением героев произведений, тщательно фиксирует процесс, а затем обращается в суд. При этом, как показывает судебная практика, аргументы о злоупотреблении правом суд во внимание не принимает".

По ее словам, использование изображения персонажа без согласия правообладателя не допускается.

"С нарушителя может быть взыскана компенсация в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей (ст. 1301 ГК РФ), - говорит она. - Случаи взыскания компенсации за нарушение авторских прав при изготовлении, к примеру, тортов являются распространенными. В рамках одного из недавних споров компенсация, присужденная кондитеру за незаконное использование персонажа, составила 600 тысяч рублей. Указанные прецеденты лучше предотвратить, заранее позаботившись о заключении договора с правообладателем".

Юрист подчеркивает: единственный способ обезопасить себя при использовании изображения персонажа - получить соответствующее согласие правообладателя. Сделать это можно посредством заключения лицензионного договора.

"Персонаж может являться самостоятельным объектом авторского права или частью произведения, но в любом случае на него будет распространяться авторско-правовая охрана, если он обладает достаточными индивидуализирующими его характеристиками и выражен в объективной форме, - говорит юрист PLV GROUP Полина Педан. - В связи с чем воспроизведение персонажа на изделиях ручной работы или кондитерских изделиях без согласия автора или правообладателя является незаконным, даже если в нем были изменены отдельные детали и характеристики, но в целом персонаж сохранил узнаваемость. Судебная практика по этому вопросу складывается в пользу авторов и правообладателей, неправомерное воспроизведение самозанятыми персонажей может повлечь взыскание с них убытков или выплату компенсации".

При этом, по ее словам, закон допускает использование персонажей произведений, которые вошли в общественное достояние: если прошло более 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Так что торты, скажем, с цитатами Пушкина или картинами Репина, вполне допустимы.

"На мой взгляд, если деятельность по созданию продукции ручной работы с использованием персонажей осуществляется на регулярной основе, то следует заключать лицензионные договоры с авторами или правообладателями о предоставлении прав на использование персонажей произведений", - подчеркивает Полина Педан.

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