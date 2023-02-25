Россиян предупредили о дефиците голландских тюльпанов

В России весной в продажу поступят тюльпаны из российских теплиц, импортных будет мало, рассказал руководитель Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов. Об этом пишет «Российская газета».

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Антипов пояснил, что ситуация на рынке тюльпанов сложилась в последние 5-7 лет. Он добавил, что она не связана с ограничительными мерами, пандемией коронавируса, другими факторами.

По его словам, в этом сегменте цветочного рынка произошло импортозамещение. Представители малого бизнеса заинтересовались торговлей тюльпанами, создали сотни предприятий.

Кроме того, отметил Антипов, российские фермеры и импортеры занимаются выращиванием и поставками роз (49% рынка), хризантем (15%), гвоздик (15%).

Глава ассоциации подчеркнул, что продажи тюльпанов являются сезонным бизнесом, они приурочены к 8 марта, поэтому занимают только 10% цветочного рынка.